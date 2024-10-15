Власти Праги ввели запрет на ночные алкогольные туры по пабам для туристов
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Столичные власти установили нехитрые ограничения на так называемые «pub crawls», представляющие собой ночные экскурсии от одного паба к другому, организуемые специализированными агентствами, сообщило чешское национальное информационное агентство (ЧТК).
В правилах городской торговли, которые определяют зоны для коммерческой деятельности, были внесены изменения, касающиеся данной услуги.
Принятые поправки запрещают проведение алкотуров между пабами, за исключением организованных экскурсий с 6 утра до 10 вечера.
По данным издания, инициаторами запрета стали представители района Прага 1, который находится в самом центре столицы и больше всего обеспокоен вопросами соблюдения тишины ночью, загрязнения общественных мест и общей безопасности.
Кроме того, местные власти отмечают влияние на городской бюджет.
«Все это ведет к чрезмерному привлечению <...> службы уборки и муниципальной полиции и, следовательно, нагрузке на бюджет и кадровый потенциал соответствующего муниципалитета», — указано в пояснительной записке к документу.
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