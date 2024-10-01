Шри-Ланка отменила визовый режим для россиян

Согласно решению кабинета министров Шри-Ланки, с 1 октября введен безвизовый режим с 35 странами, в том числе с Россией. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава местного Минтуризма Харин Фернандо.

Помимо России и Белоруссии в списке оказались Британия, Германия, Испания, Нидерланды, а также ряд других государств.

Шри-Ланка пользуется у россиян популярностью. Только за январь эту азиатскую страну посетили более 28 тыс. граждан России. Ранее для въезда в Шри-Ланку необходимо было оформить визу, стоимость которой составляла от 50 до 60 американских долларов.

Ранее российских туристов позвали на Северный Кипр.