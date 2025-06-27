Власти прокомментировали зарплатный кризис на шахте

На шахте «Спиридоновская» в Кузбассе сложилась критическая ситуация с зарплатами. Шахтеры не видел ее уже более месяца. Власти региона выступили с заявлением, пишет VSE42.Ru .

Экстренное совещание с участием представителей собственника шахты, прокуратуры и трудовой инспекции состоялось 26 июня. По словам председателя правительства региона Андрея Панова, небольшие угольные компании столкнулись с острым кризисом, лишившись финансовой подушки.

«У небольших компаний почти нет „запаса прочности“, они вынуждены идти на сокращение штата и сталкиваются с неспособностью выплачивать заработную плату и компенсации уволенным», — пояснил Панов.

Руководство предприятия обязалось погасить долги перед работниками. На следующий день прошла встреча с коллективом, где обсудили не только сроки выплат, но и варианты альтернативного трудоустройства на другие угольные предприятия региона.

Как напомнил Панов, законодательство предусматривает строгую ответственность за задержку зарплаты. При превышении двухмесячного срока невыплаты наступает уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ. Сейчас ситуация находится на контроле областной прокуратуры и Государственной инспекции труда.

Министерство угольной промышленности Кузбасса заявило о планах руководства шахты полностью рассчитаться с работниками до конца июня 2025 года. Для сотрудников, которые могут потерять работу, подготовлены меры поддержки через региональные программы занятости.

Работникам «Спиридоновской» рекомендовано обращаться в прокуратуру и трудовую инспекцию для защиты своих прав.

Ранее сообщалось, что котельные в Кузбассе годами травили жителей российского города опасными выбросами.