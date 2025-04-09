Власти России решили изменить расчет платы за вывоз мусора

В российских регионах рассматривается возможность изменения системы оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов. В настоящее время в большинстве субъектов РФ плата рассчитывается исходя из количества проживающих в квартире, однако правительство рекомендовало местным властям изучить возможность перехода к расчету на основе площади жилья, сообщило издание «Известия».

Отмечается, что около 20% россиян владеют вторым жильем, в котором не зарегистрированы, и, следовательно, не оплачивают вывоз мусора, даже сдавая эти помещения в аренду.

В начале февраля вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с представителями регионов, посвященное экологической тематике. По итогам совещания местным властям было поручено оценить целесообразность перехода на новую систему оплаты.

Регионы должны представить отчет о проделанной работе в Минприроды до 29 апреля, как следует из протокола совещания, с которым ознакомились «Известия».

В настоящее время регионы самостоятельно определяют порядок оплаты вывоза мусора. Преимущественно используется метод расчета по числу зарегистрированных жильцов, который был разработан еще в советское время.

Однако в 15 субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько областей, уже применяется система оплаты, основанная на площади жилья.

В Минприроды подчеркнули, что окончательное решение по данному вопросу остается за регионами, в соответствии с действующим законодательством. В Тульской области считают, что плата должна взиматься с людей, а не с квадратных метров, в то время как правительство Калужской области полагает, что учет площади — более справедливый подход.

В Самарской области опасаются, что оплата вывоза мусора по числу проживающих может увеличить расходы многодетных семей, проживающих в небольших квартирах.

Ранее сообщалось, что стоимость вывоза мусора в ПФО начинается от 81 руб.