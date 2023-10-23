Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в небе

В Ростовской области днем понедельника, 23 октября, жители слышали громкие звуки в небе. Власти прокомментировали, что случилось на самом деле.

Так, как гласит сообщение губернатора Василия Голубева в официальном канале, силы ПВО в Ростовской области отработали по воздушным целям. По предварительной информации, никто не пострадал, нет и разрушений.

Также Голубев попросил сохранять спокойствие, предупредив, что подобная работа может быть продолжена в любой момент.