Власти Ростовской области прокомментировали появившийся в земле большой провал

Власти Ростовской области прокомментировали большой провал в земле, который случился в одном из полей Красносулинского района. Подробности случившегося РИА Новости рассказали в местной администрации.

Ранее в социальных сетях появилось запись, которую в одном из полей сделал мужчина. Автор заявляет о том, что земля упала в шахту, а еще в различных выражениях удивляется глубине образовавшегося провала.

Представитель местной администрации рассказал информагентству, что все случилось в Гуково-Гнилушевском, а данная территория является землей сельскохозяйственного назначения. Он же заявил об отсутствии там работающих шахт. В настоящее время провал уже засыпан и угрозы никому нет. В ближайшей перспективе специалистам предстоит установить причины инцидента.

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