Власти Саратова объявили выговоры главам двух районов после задержания замглавы

Как сообщил портал «Взгляд-Инфо», главам администраций Ленинского и Октябрьского районов Игорю Молчанову и Дмитрию Чубукову объявлены выговоры. Чиновники понесли наказание в связи с преступлением, в совершении которого подозревается заместитель главы по экономике и торговле администрации Ленинского района Илья Боркун.

Реакция городских властей последовала спустя пять дней после задержания Боркуна. Примечательно, что чиновник ранее был судим за кражу, что, по идее, должно было стать непреодолимым препятствием для его трудоустройства на ответственную должность в муниципалитете.

Глава города Михаил Исаев в своем официальном Telegram-канале назвал ситуацию с задержанием чиновника вопиющей и абсолютно недопустимой. Мэр сообщил, что поручил провести полную проверку, чтобы выяснить, как человек с такой репутацией смог не только быть принят на службу, но и занять руководящий пост.

Игорю Молчанову выговор был объявлен за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных. Дмитрий Чубуков, который ранее возглавлял Ленинский район, а теперь руководит Октябрьским, получил взыскание за недостатки в работе, допущенные в тот период.

Также Исаев дал поручение разработать систему борьбы с коррупцией, подчеркнув необходимость создания действенных фильтров при приеме на работу и системы последующего контроля, которые должны полностью исключить повторение подобных инцидентов в будущем.

Компания-«однодневка» и миллионные контракты

По версии следствия, в 2024-2025 годах Илья Боркун зарегистрировал коммерческую структуру и фактически руководил ее деятельностью. Речь идет об ООО «КС Лидер», которое было зарегистрировано менее 11 месяцев назад — 20 декабря 2024 года. Уставной капитал компании составлял всего 10 тысяч рублей.

Единственным учредителем и директором фирмы значится Александра Беспоместных, описываемая как близкая знакомая Ильи Боркуна. Уже в июне этого года, спустя всего несколько месяцев после создания, организация заключила с администрацией Ленинского района сразу четыре контракта на благоустройство общественных территорий.

Общая сумма сделок составила 9,2 млн руб. Работы планировалось провести на улицах Клубной и Газонной в Елшанке, на Антонова, 19 в 6-м квартале, а также создать мини-сквер на Международной, 5, недалеко от здания самой районной администрации.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ. В отношении Боркуна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

