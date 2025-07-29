Власти Саратовской области выделят квартиры жильцам пострадавшего от взрыва дома

Те жильцы десятиэтажного дома, пострадавшего от взрыва в Саратове, которые лишились жилья, получат новые квартиры. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона сообщил, что всем лишившимся имущества и родственников людям будет оказана помощь.

«Для собственников квартир пострадавшего 5-го подъезда прорабатывается механизм обеспечения новым жильем. Подобного решения в рамках ЧС ранее в регионе не было, сейчас наши специалисты готовят необходимую нормативную базу», — указал он.

Бусаргин добавил, что из различных вариантов будет выбран тот, который можно будет применить как можно быстрее. За порчу и потерю имущества люди будут получать до 300 тыс. на человека, столько же станут получать за повреждение автомобилей. Семьи погибших получат по 1 млн руб. вдобавок к остальным мерам возмещения.

Ранее уже сообщалось, что жильцам четвертого подъезда многоэтажки, где взрыв газа унес жизни семи человек, дали разрешение на посещение квартир для получения личных вещей и документов. Взрыв газа привел к обрушению угловой (пятой) части десятиэтажного дома с седьмого по десятый этаж. Доступ в четвертый подъезд разрешен только в сопровождении сотрудников спасательных служб и полиции для обеспечения безопасности жильцов при получении документов и личных вещей. Пятый подъезд полностью разрушен и доступ в него невозможен.