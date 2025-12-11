Власти Сергиева Посада организовали детский конкурс новогодних поделок

В Сергиевом Посаде Московской области стартовал творческий конкурс для детей, посвященный созданию новогодних украшений. Местный департамент культуры и бизнеса выступил организатором мероприятия, в рамках которого юные жители смогут проявить свои таланты в изготовлении елочных игрушек своими руками. Информацию об этом распространил в своем Telegram-канале депутат окружного Совета Андрей Мардасов.

Как уточнил парламентарий, прием готовых работ осуществляется в Центральной детской библиотеке города. У ребят есть возможность представить свои творения до 17 декабря включительно. По словам Мардасова, ни один участник не останется без внимания: всех детей, приславших свои поделки, ожидают сладкие подарки. Однако главный сюрприз конкурса — снегокат от Загорского трубного завода — достанется автору самой красивой и оригинальной игрушки.

Мероприятие направлено на развитие детского творчества и создание праздничной атмосферы в преддверии Нового года. Конкурс позволяет не только раскрыть творческий потенциал подрастающего поколения, но и дает шанс выиграть ценный приз, который скрасит зимний досуг.

