Власти Севастополя отменили выступления театра имени Вахтангова в городе

Показ спектаклей театра имени Вахтангова в Севастополе был отменен распоряжением губернатора Михаила Развожаева. Причиной такой отмены стала антироссийская позиция режиссера Римаса Туминаса, автора спектаклей. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание привело заявление Развожаева, который запретил выступления. Причиной для отмены стал странный выбор репертуара. Два из трех спектаклей были созданы режиссером Римасом Туминасом, известным своей антироссийской и русофобской позицией. Ранее он заявлял, что Москву необходимо бомбить.

«Показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю кощунственным. Не понимаю и не принимаю выбор репертуара, который сделал действующий директор театра Вахтангова», — указал губернатор.

Развожаев добавил, что руководству департамента культуры Севастополя и также дирекции севастопольского театра имени Луначарского будут объявлены выговоры.

Ранее Развожаев сообщал об отмене парада Победы в Севастополе по причинам безопасности. Он подчеркнул, что решение принято по согласованию с Министерством обороны. Акция «Бессмертный полк» в итоге была проведена в онлайн-формате. Однако для различных возрастных групп и интересов в городе организовали множество других праздничных мероприятий, которые заранее не анонсировались.