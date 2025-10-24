Власти скорректировали график выплат пенсий за ноябрь

Внеплановое перечисление средств коснется тех, кто обычно получает пенсию 3-го или 4-го числа каждого месяца. Для них деньги будут зачислены уже в субботу, 1 ноября. Данная мера распространяется на все виды пенсионных выплат: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности.

Для остальных категорий получателей график выплат остается неизменным. Так, доставка пенсий через банковские организации для тех, кто получает деньги с 5 числа, продолжится в стандартном режиме. Пенсионеры, выбирающие получение средств через «Почту России», также будут обслуживаться по обычному графику: почтальоны доставят выплаты в период с 3 по 25 ноября.

Ранее сообщалось, что Соцфонд объявил об индексации пенсий в 2026 году на 7,6%.