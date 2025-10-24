Власти скорректировали график выплат пенсий за ноябрь

Соцфонд сообщил о досрочной выплате ноябрьских пенсий части россиян

Общество

Часть российских пенсионеров получит ноябрьские выплаты раньше установленного срока. Соответствующее заявление распространил Социальный фонд России.

Внеплановое перечисление средств коснется тех, кто обычно получает пенсию 3-го или 4-го числа каждого месяца. Для них деньги будут зачислены уже в субботу, 1 ноября. Данная мера распространяется на все виды пенсионных выплат: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности.

Для остальных категорий получателей график выплат остается неизменным. Так, доставка пенсий через банковские организации для тех, кто получает деньги с 5 числа, продолжится в стандартном режиме. Пенсионеры, выбирающие получение средств через «Почту России», также будут обслуживаться по обычному графику: почтальоны доставят выплаты в период с 3 по 25 ноября.

Ранее сообщалось, что Соцфонд объявил об индексации пенсий в 2026 году на 7,6%.