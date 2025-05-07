Власти США рассмотрят возможность депортации мигрантов в Ливию на этой неделе

Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в американском правительстве, сообщило , что на этой неделе власти США, вероятно, впервые осуществят депортацию мигрантов в Ливию. Предположительно, их транспортировка будет осуществлена военным воздушным транспортом.

Ранее газета Wall Street Journal, также ссылаясь на официальных лиц, информировала о переговорах администрации президента США Дональда Трампа с рядом стран Африки, Азии, Восточной Европы и самопровозглашенной республикой Косово относительно приема депортируемых из США мигрантов.

В частности, упоминались Ливия, Руанда, Бенин, Эсватини, Молдавия и Монголия. Сообщалось, что Вашингтон стремится получить согласие этих государств, возможно, предлагая взамен финансовую или политическую поддержку.

По имеющейся информации, депортация в Ливию может начаться уже в эту среду, и переброску мигрантов в североафриканскую страну могут осуществить американские военные. Тем не менее отмечается, что планы еще могут быть скорректированы.

Агентство Reuters не предоставило информации о количестве мигрантов, которых США намерены депортировать в Ливию.

Ранее сообщалось, что США будут платить нелегалам по $1000 за выезд из страны.