Власти США внесли изменения в политику санкций против России

Власти США внесли изменения в политику санкционного давления и согласно принятым новшествам, экономические неурядицы грозят частным лицам и структурам, которые работали или работают с российским энергетическим сектором. Об этом сообщило РИА Новости.

Из публикации следует, что подобное решение было принято после консультации Министра финансов США Джанет Йеллен с госсекретарем Энтони Блинкеном. Авторы инициативы рассчитывают, что она, в том числе, позволит снизить доходы России от продажи нефти.

Кроме того, состоялся специальный брифинг, где представители президентской администрации рассказали, что судьба всех санкций США в отношении РФ находится в прямой зависимости от новой администрации Дональда Трампа. При этом спикеры выразили надежду, что ранее принятые меры и последние шаги позволят добиться «справедливого и долгосрочного мира».

По мнению чиновников, новый пакет санкций должен не только снизить доходы России, но и оказать регресс на имеющиеся производственные мощности. Особое внимание уделяется импортерам, чтобы они более активно искали новые источники поставок. Со слов представителей действующей администрации, решение о введении санкции было тщательно спланировано с оглядкой на глобальный рынок энергоресурсов.

Ранее сообщалось о том, что были возобновлены поставки в Чехию по трубопроводу «Дружба» нефти из России.