Власти столицы могут ввести платный проезд по МСД для жителей Москвы и области

Власти столицы рассматривают возможность введения платы за проезд на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей Москвы и Подмосковья из-за увеличивающейся интенсивности движения, как сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива — Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта», — отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что с увеличением трафика на МСД сейчас стоит выбор: либо он станет перегруженной дорогой с заторами, либо у водителей появится возможность проезда за разумную плату в определенные сроки.

Подобная идея также заложена в динамически изменяющиеся тарифы на городских парковках, которые позволяют понимать, в какие моменты суток действуют разные ставки, что способствует планированию поездок.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали водителя, который высадил из автобуса малолетнего ребенка.