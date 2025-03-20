Власти Сумской области объявили экстренную эвакуацию населения приграничной с РФ территории

Из населённого пункта Краснополье, расположенного в Сумской области, поступила информация о необходимости срочной эвакуации. Об этом сообщают местные сообщества в социальных сетях. Также официальные источники подтверждают эту информацию.

В указанном населенном пункте проживает около 7500 человек. По информации, полученной из источников, в связи с обстрелами российских войск в тылу ВСУ в Сумской области, откуда противник пытается атаковать границу Белгородской области, была объявлена эвакуация.

«Эвакуация будет проходить 21 марта в 06:00 и 07:00 утра на спецавтобусах», — приводится в сообщении властей Сумской области.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила в Сумской области американский истребитель F-16.