Над Сумской областью сбили истребитель F-16

Американский истребитель ВСУ F-16 был ликвидирован силами ПВО Белгородской области. Как сообщил телеграм-канал SHOT, украинский пилот скончался во время крушения военного самолета.

По сведениям информационного канала, истребитель был сбит ракетой С-400 в небе над Сумской областью.

F-16 был разработан в 1974 году, а эксплуатироваться начал четыре года спустя. По данным из открытых источников, на июнь 2018 года было построено 4604 подобные машины. У истребителя есть ряд модификаций. Так, один F-16D Block 52 оценивается примерно в $34 млн.

Ранее стало известно о том, какую роль военные самолеты подобного типа играют в небе над Сумской областью.