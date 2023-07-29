Власти Таганрога после теракта отменили все массовые мероприятия в городе

Все массовые мероприятия в Таганроге, запланированные ранее к наступившим выходным, отменены. Об этом проинформировали в местной администрации.

Ранее сообщалось, что в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» упали обломки выпущенной ВСУ по городу ракеты, которая была сбита в небе российской ПВО. В результате произошедшего пострадали 16 человек, семь из которых обратились за медицинской помощью.

«Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены», - говорится в сообщении мэрии в официальном аккаунте в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаку ВСУ по Таганрогу.