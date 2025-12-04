Власти Троицка в четвертый раз пытаются продать разрушенный памятник архитектуры

В городе Троицке Челябинской области продолжается эпопея по продаже уникального, но полностью утраченного исторического здания. Администрация муниципалитета уже в четвертый раз выставляет на аукцион объект культурного наследия регионального значения — «Жилой дом 1913–1918 годов», связанный с именем главы местного революционного подполья Федора Сыромолотова. Стартовая цена лота, как и прежде, символическая — один рубль. Однако покупателей отпугивают не затраты на покупку, а колоссальные обязательства по восстановлению и охране памятника, от которого остались одни руины.

Как сообщил портал 74.RU, дом площадью 326 кв. м расположен в центре города, на улице Володарского, 20, и включает право аренды земельного участка почти в 2 тыс. «квадратов». Еще десять лет назад это было деревянное здание с мезонином, украшенное затейливой резьбой.

Однако к настоящему моменту, по оценке Госкомитета охраны объектов культурного наследия, его состояние признано «аварийным». После прекращения проживания здание пережило несколько пожаров, было частично разобрано, и к 2025 году от его первоначального облика практически ничего не сохранилось.

Несмотря на то, что именно на администрации Троицка лежала обязанность по сохранению памятника «в надлежащем виде», доведенный до разрушения объект теперь пытаются приватизировать. Первые три аукциона, проведенные на электронной площадке «РТС-Тендер», прошли без единого участника.

Подведение итогов четвертой попытки назначено на 17 декабря. Новому собственнику достанется не только участок в престижном месте, но и тяжелое бремя — необходимость за свой счет воссоздать историческое здание, что потребует многомиллионных инвестиций и согласования всех работ с органами охраны памятников.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сносят долгострой на Братьев Кашириных, годами возмущавший жителей.