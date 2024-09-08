В Курской области уничтожена группировка ВСУ, которая скрывалась в лесах

В лесах Курской области (в одном из приграничных районов региона) было обнаружено скопление украинских военных, сообщает в своем официальном телеграм-канале Минобороны России в воскресенье, 8 сентября.

Стало известно, что военные ВСУ укрывались в лесополосе, когда их заметили средства воздушной разведки группировки войск «Север». После подтверждения и проверки поступившей информации ВС РФ приняли решение уничтожить врага, что и было сделано артиллерийским расчетом «Севера». Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, ранее сообщалось о российском танке «Царь-мангал», который смог пережить больше ста атак украинскими дронами и ракетами, а также сохранить в целости и невредимости и сам экипаж.