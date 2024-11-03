Жители украинских районов могут получить срок за хранение дров без документов. При этом власти сами предупреждали граждан о необходимости готовиться к непростой и суровой зиме, а также говорили о вероятных сложностях с отоплением и электричеством.

Канал «Общественное. Новости» сообщил, что Верховная рада рассмотрела закон, который внесет коррективы в административный и уголовный кодексы по части хранения и добычи дров. Сейчас документ на подписи у Владимира Зеленского.

Новая норма предполагает, что украинцев, пойманных на незаконном хранении дров без документов о происхождении бревен и закупке, станут привлекать к ответственности. Это могут быть крупные штрафы до $727, либо тюрьма на срок от пяти до семи лет.

Как отмечает ТАСС, адвокат Алексей Кинебас назвал несправедливым правки. По его словам, после принятия закона многие граждане Украины его нарушат. Полноценно это коснется сел Черниговской области, где жители традиционно делают запасы древесины.

При этом украинские власти заявляли о суровой зиме, призывали жителей готовится к ней в том числе и самостоятельно. Член комитета Верховной рады Сергей Нагорняк вовсе рекомендовал землякам искать дома, которые они смогут топить самостоятельно. У многих жителей и сейчас нет средств на покупку запасов дров, полагают, что многим придется перейти черту закона.

Ранее сообщалось, что с Зеленским могут покончить сразу же после окончания конфликта.