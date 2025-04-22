Власти Украины заморозили индексацию минимальной зарплаты и пенсий

На Украине в 2025 году замораживается индексация минимальной зарплаты, а также пенсий. Об этом сообщила Оксана Жолнович, министр социальной политики этой страны. Ее слова привело издание «Обозреватель».

По утверждению украинского министра, в 2024 году была установлена минимальная заработная плата в 2028 году, и в этом году ее индексировать не будут.

«На Украине в 2025 году не будут повышать минимальную зарплату и пенсии. Социальные стандарты заморозили из-за дефицита бюджета», — указала Жолнович.

Она добавила, что по официальной статистике в стране около 1,9 млн человек получают минимальную зарплату. Они окажутся за чертой бедности.

Ранее на Украине признались в покупке российского газа. Первый заместитель главы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что сложно установить, какой именно газ поступает на украинскую территорию из Европы. Скорее всего, часть его имеет российское происхождение.