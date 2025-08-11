Власти Вьетнама выселяют тысячи фермеров из-за строительства гольф-клуба Трампа

Во Вьетнаме власти будут выселять со своих земель тысячи фермеров из-за планов строительства на их территории гольф-клуба, которым будет управлять компания президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Строительство гольф-клуба запланировано в провинции Хынгйен, которая находится на севере Вьетнама. Его общая площадь составит 990 гектаров, по этой причине ликвидируются десятки ферм, которые сейчас занимают эти земли. Тысячи вьетнамцев будут выселяться отсюда. Они выращивают бананы и другие фрукты. При этом запланированная компенсация фермерам покроет только небольшую часть их убытков. Им предлагают от $12 до $30 за 1 кв. м сельскохозяйственных угодий, а также запасы риса на несколько месяцев. По подсчету арендаторов земли, компенсация составит менее одной годовой зарплаты.

Строительство будет вестись вьетнамской фирмой, но уже готовый клуб будет управляться компанией Trump Organization, которая принадлежит семье Трампа.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще отказываются от отдыха в Европе ради отдыха в Азии, в частности во Вьетнаме. Эта страна набирает все большую популярность. Европейские государства становятся малодоступными из-за сложностей в оформлении виз. Другие популярные направления уже приелись, поэтому Китай и Вьетнам становятся выбором искушенных путешественников.