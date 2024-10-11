Власти введут запрет на взыскание «меченых» средств оборонных заводов

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, который запрещает принудительное взыскание средств, полученных оборонными предприятиями из бюджета в рамках субсидий на государственный оборонный заказ и хранящихся на специальных счетах в Промсвязьбанке, сообщил РБК.

В описании законопроекта указывается, что он предоставляет возможность не применять некоторые положения законодательства к средствам субсидий, полученным организациями оборонно-промышленного комплекса.

Основная цель данного документа — снижение риска срыва контрактов по гособоронзаказу в случае недостатка средств после их списания.

По информации РБК от источника, близкого к обсуждению законопроекта, комиссия одобрила его. Другой источник добавил, что документ будет согласован в правительстве, а затем направлен в Госдуму.

Согласно закону о гособоронзаказе № 275-ФЗ, списание средств с отдельных специальных счетов оборонных предприятий возможно только в определенных случаях.

Ранее сообщалось, что в Госдуму собираются внести законопроект о введении сбора с бизнеса за использование иностранного программного обеспечения.