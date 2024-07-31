Влетевший в столичную квартиру посреди ночи монстр испугал жильцов

В одну из квартир в столичном районе Некрасовка посреди ночи залетела летучая мышь. Об этом сообщает Life.ru .

Увидевшие ее жильцы изначально восприняли залетевшее животное за продолжение кошмарного сна и не сразу смогли понять, кто находится в шкафу. Им показалось, что это гигантский паук, однако позже животное зашевелило крыльями, и загадка раскрылась.

Уточняется, что летучая мышь тоже испугалась жильцов и забилась за шкаф, что доставать оттуда ее пришлось сразу нескольким людям. Непрошенного гостя отправили на улицу.

Ранее спасатели выдворили летучую мышь из квартиры на восьмом этаже в Орехово-Зуеве.