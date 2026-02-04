Влюбиться заново: психологи дали советы парам для идеального 14 февраля

Фото: [ Воздушные шары в форме сердца в небе над Дмитровом/Медиасток.рф ]

День святого Валентина в 2026 году выпадает на субботу, что дает парам уникальную возможность посвятить друг другу целые сутки. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , этот день можно использовать не для формального праздника, а для глубокой перезагрузки отношений, создания личного маленького чуда и того, чтобы заново влюбиться друг в друга. Психологи делятся советами, как превратить 14 февраля из даты в календаре в незабываемое путешествие для двоих.

Все начинается с утра. По мнению психолога Ларисы Верчиновой, первые часы после пробуждения задают тон всему дню. Важны не дорогие подарки, а внимание и тактильность: объятия, случайные касания, которые восстанавливают утраченную в быту физическую связь.

Если пара планирует выйти из дома, то стоит сделать климат своим союзником. Прогулка по заснеженной набережной с термосом, совместное катание на коньках, где можно посмеяться над неудачами, — все это создает общие яркие переживания.

«Запустить [механизмы влюбленности] за один день можно через необычное место, совместное действие, умеренный элемент риска или новизны», — объясняет психолог Родион Чепалов.

Для тех, кто хочет полного погружения, идеальным решением станет уединение в загородном домике. Психотерапевт Андрей Булах отмечает, что лучший способ оживить чувства — попытаться воспроизвести обстановку первой встречи или вспомнить любимые занятия начала отношений.

Вечер можно посвятить играм на сближение, таким как «36 вопросов» Артура Арона или «Фанты», и совместному приготовлению ужина.

«Ваша задача — на несколько часов выдернуть вас обоих из ролей "добытчик", "хозяйка", "уставший родитель"», — рекомендует Лариса Верчинова.

Завершить день стоит фильмом, который резонирует с парой, и простым, но вкусным ужином, приготовленным вместе.

Главный посыл экспертов: 14 февраля — это не про грандиозные жесты, а про внимание к деталям, совместные переживания и возвращение к тому состоянию, когда вы были просто двумя влюбленными, а не функциональными единицами быта. Это шанс напомнить себе и партнеру, что влюбляться заново — возможно.

