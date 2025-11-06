Вложили ₽30 млн ради семей: солист «Руки Вверх!» открыл важное производство в Подмосковье

Инвестиции в проект составили около 30 миллионов рублей. Мощности предприятия уже сегодня позволяют выпускать до пяти тонн продукции в сутки — в ассортименте 10 наименований из говядины, курицы и индейки, от сытного брискета до диетической фитнес-индейки. По словам самого Жукова, каждый в семье найдет что-то для себя. Для любителей рыбы также обещали продукцию, но позже.

Ключевой особенностью производства стала передовая технология су-вид — метод медленного приготовления в вакууме на водяной бане при строго контролируемой температуре. Этот подход позволяет сохранять естественную сочность и насыщенный вкус продукции без использования искусственных усилителей. Выбор локации Жуков объяснил комплексными преимуществами.

«Здесь хорошие условия со всех сторон: логистика, удаленность от Москвы, помощь от местной администрации, что тоже немаловажно. Мы получили помещение с нужным количеством электроэнергии, а при технологии су-вид это достаточно затратная история с электричеством. Мне приятно, что мы нашли вот такое гнездышко именно в Подмосковье и будем дальше его развивать», — поделился певец.

Глава округа Сергей Джеглав подчеркнул социально-экономический эффект проекта: создано 15 рабочих мест, а на 2026 год запланирован запуск второй линии с дополнительными инвестициями в 25 миллионов рублей и новыми вакансиями.

