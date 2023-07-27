«Вместе с другом, как обещали»: на СВО при невыясненных обстоятельствах погиб разведчик

Виктор Кочетков был сапером и разведчиком. В мае 2022 года боец погиб при выполнении поставленных задач в ДНР. И версий его гибели родные услышали сразу несколько.

Как рассказывает мама бойца Светлана, когда Виктор уезжал на СВО с другом Игорем Прокопьевым, он сказал: «Не переживай, мы договорились с Игорьком ни при каких обстоятельствах не бросать друг друга». Игорь какое-то время из-за проблем с рукой не ходил на задачи. А перед этим выходом попросился к Вите. Так и погибли товарищи вместе — не бросили друг друга.

«Обстоятельства произошедшего до конца не выяснены. Знаем, что случилось это 29 мая 2022 в поселке Сосновое на ж/д станции. Ребята пошли на задание. Погибли четыре разведчика. Три дня их не могли вытащить из-за обстрелов. Нам сообщили только второго июня», — объясняет Кочеткова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Павших тогда бойцов опознали только по отпечаткам пальцев в Ростове. Виктора привезли родственникам только девятого июня.

«Похоже, наши ребята попали в засаду и подорвались на растяжках, а потом полетели какие-то управляемые мины. Но это все версии. Нам их две или три разные ребята рассказывали. Но подтверждений нет никаких», — замечает Светлана.

Согласно другой версии, Виктор с сослуживцами принесли информацию, а их отправили фотографировать в подтверждение. А разведке в одно и то же место идти опасно.

«Мне сын говорил, что даже на задание и обратно необходимо разными путями идти, а тут пришлось. Я пыталась найти следы, даже к гадалкам разным ходила. Но его не вернешь. Одна меня успокоила — погиб мгновенно, не мучился. На этом я и остановилась», — признается наша собеседница.

Каким был Виктор Кочетков и как повела себя после гибели отца дочка, читайте здесь.