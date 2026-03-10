Жители села Сосновка в Новокузнецком районе уже больше года страдают от перебоев с электричеством. Как сообщают в телеграм-каналах, напряжение в сети постоянно держится на уровне 170–190 вольт вместо положенных 220. Из-за этого бытовая техника работает с перебоями: лампы мерцают, холодильники отключаются, стиральные машины отказываются запускаться, а электрочайник может кипятить воду до десяти минут.

Сельчане уверены, что причина кроется в крупной майнинговой ферме, появившейся неподалеку. Оборудование для добычи криптовалюты потребляет огромные объемы электроэнергии и создает критическую нагрузку на сети, которые изначально не проектировались под такие мощности.

Жители уже неоднократно обращались в энергоснабжающую компанию и местную администрацию, но, по их словам, ситуация до сих пор не сдвинулась с мертвой точки.

В компании «Россети» журналисту VSE42.RU пояснили, что жалобы от жителей действительно поступали, однако ранее не хватало точных данных и адресов для точечной проверки. Сейчас сотрудники намерены разобраться в ситуации индивидуально по каждому обращению.

Ранее сообщалось, что двести кошек превратили китайскую криптоферму в пушистый приют.