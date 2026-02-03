В Перми правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту возможного преступления против пациентки одного из местных медицинских учреждений. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале СУ СКР по региону, передает интернет-издание «Ямал-медиа» .

По предварительным данным следствия, инцидент произошел 1 января 2026 года. Девушку доставили в отделение неотложной помощи диспансера, где, по ее собственному заявлению, в отношении нее было совершено преступление сексуального характера.

Сотрудники Следственного комитета уже приступили к первым необходимым действиям. Было проведено обследование места предполагаемого происшествия, опрошены как сама заявительница, так и персонал лечебного учреждения. В рамках проверки изъяты ряд объектов и предметов, которые могут иметь значение для установления истины. Для получения дополнительных доказательств назначен комплекс судебных экспертиз.

Точный характер инцидента и виновность конкретных лиц будут установлены по итогам проведенной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

