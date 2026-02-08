В США произошла трогательная история взаимного спасения, которая началась с простого объявления. Молодой мужчина Дэвид Хэвенс, оказавшись на улице, нашел выход из отчаяния, предложив бесплатно выгуливать собак пожилых людей. Так он познакомился с 91-летним ветераном Фрэнком, дружба с которым кардинально изменила жизнь обоих.

Как пишет издание People, Дэвид Хэвенс лишился своего жилья в 2023 году, вернувшись из командировки и обнаружив, что временный арендатор отказался освобождать квартиру. Из-за плохой кредитной истории он не мог быстро решить финансовые проблемы и был вынужден жить в своей машине.

«Для меня лучший способ выбраться из депрессии — это попытаться сделать что-то хорошее для людей», — рассказал мужчина.

Его объявление увидел Фрэнк, ветеран военно-морских сил США. Изначально молодой человек просто помогал ему с собаками, но вскоре стал замечать, что пожилому мужчине тяжело справляться с бытовыми задачами. Хэвенс, имевший опыт работы сиделкой, начал помогать Фрэнку и с другими делами, проводя с ним все больше времени.

Для ветерана, у которого почти не осталось друзей, это общение стало не менее важным, чем для самого Хэвенса. Мужчины стали близкими друзьями, вместе гуляли и ходили на ужины. Эта дружба, по словам Хэвенса, дала ему силы и опору, чтобы справиться с жизненным кризисом. Со временем ему удалось решить свои жилищные и финансовые проблемы.

