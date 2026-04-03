В свадебной индустрии Подмосковья наступили непростые времена. Многие пары отказываются от услуг профессиональных ведущих, предпочитая назначать тамадой родственников. Организатор торжеств Никита Косилов столкнулся с резким падением спроса, но нашел нестандартный выход — он сделал ставку на эпатаж и шок-контент, передает портал REGIONS .

Кризис как точка роста

По словам Никиты, он не теряет оптимизма: даже в сложной ситуации в Подмосковье проведут две-три высокобюджетные свадьбы в месяц, и его задача — чтобы выбрали именно его. Для привлечения внимания он выбрал классический инструмент агрессивного маркетинга — шокирующую рекламу.

Идею подсказали заказчики, которые устраивали тематическую свадьбу в брутальном стиле: кожа, цепи, плетки. Все было в шутку, но организатора захватила идея замаскировать один смысл под другим.

Текст, который заставляет остановиться

Никита разработал объявление, которое сразу цепляет взгляд. Заголовок гласит: «Доведу до слез. Дорого». А далее он просто и внятно сообщает, что профессионально ведет свадьбы и другие торжества уже более десяти лет.

Он убежден: праздник — это не просто дата в календаре, а эмоции, которые запоминаются на годы. Нужен человек, который чувствует зал, умеет раскачать любую аудиторию, создавая атмосферу тепла, свободы и драйва, чтобы гости плакали от радости и потом говорили: «Вот это было да!»

«Рад, что сейчас уже забыли про тамаду с конкурсами и готовы доверять профи. Мы с коллегами всегда на острие атаки, готовы к любому запросу», — делится организатор.

Все предусмотрено: от аптечки до запасных чулок

Никита работает не один, а с командой. Его ассистентка всегда держит при себе запасные колготки и аптечку первой помощи. Однажды на церемонии невеста от волнения упала, запутавшись в кринолине, порвала чулки и разбила колено. Никто не мог помочь, но ассистентка быстро сбегала за салфеткой. Теперь в ее саквояже есть все необходимое, чтобы виновники торжества могли расслабиться и наслаждаться даже шероховатостями — ведь в них и есть настоящая жизнь.

