ВМФ России получит новую дизель-электрическую подлодку «Можайск»

Дизель-электрическую подводную лодку «Можайск», построенную на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, передадут ВМФ России 28 ноября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что как только на судне поднимут Военно-морской флаг РФ, новая подлодка войдет в состав российского флота и заступит на свое первое боевое дежурство.

«Двадцать восьмого ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта», - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ получит до конца года первые морские дроны, которые начнут применять в зоне СВО.