Вне потока: выяснилось, почему Блиновская не сможет зарабатывать за границей

Блогер, коуч и организатор известного марафона личностного роста Елена Блиновская в последнее время у всех на слуху. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Сумма, фигурирующая в материалах дела, доходит до 918 млн рублей.

Кроме того, известная «инфоцыганка», по некоторым данным, уже предпринимала попытки покинуть пределы страны и подкупить следователей.

Психолог Марсель Сультеев рассказал, что, если знаменитость все же сможет уехать за границу, заниматься любимым делом там ей никто не запретит. Разумеется, если она исправно будет платить налоги. Но такого результата, как в России, она вряд ли добьется.

«Западное мышление лежит в границах реальности. Если мы рассматриваем российское мышление, оно более философское, направленное на поиск правды, веру в то, что люди добры и честны друг с другом», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно этим блогер и пользовалась: она искала жертвенных людей, которые хотят помощи «извне», и поэтому у нее получалось зарабатывать такие деньги.

«За границей менталитет более рациональный, мышление — критическое в отличие от российского. Мы живем душой, верим в лучшее, поэтому у нее там бизнес не будет поставлен на такой поток, не будет такого денежного эффекта», — подытожил Сультеев.

Ранее россияне высказались о мере пресечения Блиновской.