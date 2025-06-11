Внебрачная дочь основателя бренда «Б. Ю. Александров» подала апелляцию против законной дочери бизнесмена

В Москве рассмотрят апелляционную жалобу внебрачной дочери основателя бренда «Б. Ю. Александров», бизнесмена и экс-владельца компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова на отказ исключить законную дочь предпринимателя Екатерину из числа наследников. Об этом сообщило РИА Новости.

Наталья Кокота называет себя внебрачной дочерью Александрова. Родственники бизнесмена узнали о ее существовании только в ходе раздела наследства. Ольга, вдова Александрова, через суд пыталась признать записи об отцовстве Кокоты недействительными, однако районный суд, а затем и апелляция отказали ей.

Кокота утверждает, что ее право на наследство должно быть признано в силу существующих обстоятельств. Она заявляет, что Екатерина подделала договоры и завещание отца. Девушка подала иск против признанной дочери отца в Черемушкинский суд Москвы.

Несмотря на это, суд установил, что хотя договоры и были признаны судом недействительными, это произошло лишь по формальным признакам.

В ходе судебных разбирательств по иску Кокоты о признании Екатерины Александровой недостойным наследником было установлено, что сама Александрова не совершила никаких действий, направленных против других наследников, а также не препятствовала исполнению последней воли отца.

С этим решением Кокота была не согласна, в связи с чем подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Судебное заседание по делу назначено на 4 августа.

Александров умер в 2020 году. Ему было 73 года. По информации некоторых источников, российский предприниматель умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее в Росреестре рассказали, как большие долги могут лишить законного наследника жилья.