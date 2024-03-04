Внебрачные дети покойного певца Белоусова договорились о разделе его наследства

Исполнитель хита «Девчонки-девчоночки» Евгений Белоусов скончался еще в 1997 году, но его дети и «бастарды» так и не смогли прийти к компромиссу по вопросу наследства. KP.RU сообщает, что лишь в 2024 году сторонам удалось прийти к согласию.

Официальной наследницей артиста Белоусова стала дочь Кристина, которой на данный момент 36 лет. Однако долгое время она воспитывалась вне брака: певец расписался с матерью девочки только когда она пошла в школу.

Есть у звезды также сын Роман от клавишницы. Однако поначалу в наследственных вопросах он не участвовал. Московская квартира отошла Кристине, как и некоторое другое имущество покойного. Какое-то время все было спокойно, пока в конце 2023 года 31-летний Роман не обратился в суд с иском. Он требовал признать его наследником, хотя был рожден вне брака и ранее ни на что не претендовал. На руках были минимальные документы и слова самого Белоусова о том, что кваритру он хотел оставить сыну.

Хотя с недвижимостью решить вопрос было сложно, нашли другой выход. Право на интеллектуальную деятельность Белоусова поделили поровну между Романом и Кристиной, что закончило споры.

«Однако Роман и Кристина теперь могут претендовать на выплату вознаграждения за использование исключительных прав на музыкальные произведения, которые принадлежали их отцу. Могут разрешать другим лицам использовать эти произведения или, наоборот, не давать согласия», — объяснил звездный адвокат Сергей Жорин.

Сам Роман не ожидал, что ему получится получить права хоть на что-то спустя 26 лет. По словам юриста, это достаточно необычный случай, когда в наследство вступают спустя такой долгий срок. Теперь внебрачным детям удалось договориться, и никто не остался обиженным. Роман отметил, что теперь у него есть много творческих планов, ведь часть хитов его отца теперь в его распоряжении.

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