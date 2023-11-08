Внедренный компанией «РТ-Инвест» ИИ поможет в решении проблем жителей Подмосковья

Работа речевого аналитика построена таким образом, что любой звонок от жителей Подмосковья с вопросом или предложением не только записывается, но и анализируется по нескольким факторам. Оцениваются в том числе вежливость и доброжелательность оператора, скорость ответа, длительность разговора и полнота предоставляемой информации.

Также благодаря ИИ анализируются и наиболее частые обращения. Запуск нового инструмента позволил решить порядка половины вопросов при первом же обращении потребителя. На данный момент искусственный интеллект обработал уже около двадцати тысяч звонков.

Использование речевой аналитики позволило «РТ-Инвест» добиться уровня показателя First Call Resolution, соответствующего лучшим мировым практикам работы колл-центров. FCR — это метрика, которая отражает долю клиентских вопросов, решенных во время первого обращения в службу поддержки.

Ранее сообщалось, что участники конкурса «Лидеры России» выполнили задание от губернатора Московской области Андрея Воробьева по внедрению ИИ в работу с обращениями граждан.