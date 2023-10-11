Внештатные инспекторы ГУСТ Подмосковья помогли выявить более тысячи дефектов в содержании территорий

Внештатные инспекторы ГУСТ Московской области зафиксировали более 1,3 тысячи дефектов в содержании территорий за третий квартал этого года, сообщили в ведомстве.

«Коммунальными организациями на данный момент устранено 81% недочетов, но работы еще продолжаются, — отметила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

По словам министра, большинство недочетов зафиксировали внештатники Пушкинского округа, Подольска, Протвино и Серпухова. С начала этого года добровольцы помогли выявить почти восемь тысяч дефектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.