Внештатные инспекторы ГУСТ Подмосковья выявили более одиннадцати тысяч дефектов в содержании территорий

С начала этого года внештатные инспекторы ГУСТ Подмосковья выявили и направили в работу более 11,3 тысячи дефектов в содержании территорий, большинство из них уже удалось устранить. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наши активисты живут в разных муниципалитетах. Например, в Богородском в этом году устранили 2125 недочетов, обнаруженных неравнодушными помощниками, в Подольске — 1630, в Серпухове — 1203, в Пушкинском — 1148, в Балашихе — 735, более 600 — в Ступине и Пушкинском», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, самые активные внештатные работники были награждены благодарственными письмами за тот вклад, который они вносят в чистоту Подмосковья. В частности, их получили 18 добровольцев из пяти округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.