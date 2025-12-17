«Внимание, собственники!»: с 1 января счетчик могут отключить, даже если он исправен
Счетчики с 1 января начнут проверять цифровые системы
Фото: [Электрический счетчик на площадке общего коридора в многоквартирном доме для переселенцев/Медиасток.рф]
В январе 2026 года вступают в силу новые правила поверки индивидуальных приборов учета в жилых помещениях. Ключевым изменением становится переход к электронному учету данных через интегрированную платформу «Аршин» и систему ГИС ЖКХ, пишет дзен-канал «Будни юриста».
Бумажный акт о поверке теряет юридическую силу, если информация не внесена в государственный реестр. При отсутствии таких сведений прибор учета считается непригодным для расчетов.
На управляющие компании возлагается обязанность контролировать своевременность поверок с использованием данных из реестра и уведомлять собственников о нарушениях.
Владелец жилья сохраняет право выбора организации для проведения поверки, но она должна иметь соответствующую аккредитацию. После проведения работ собственник обязан лично проверить наличие записи в реестре.
При отсутствии действующей поверки расчеты за коммунальные услуги будут производиться по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента, что приведет к увеличению платежей.
Ранее сообщалось, что Долина подала возражение на жалобу Лурье, которая осталась без купленной квартиры и средств.