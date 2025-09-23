Домогавшийся падчерицы мужчина из Рязани лишился российского паспорта

В Рязанской области осужденного за преступление против несовершеннолетней мигранта лишили гражданства РФ. Об этом сообщает MK.RU.

В Рязанской области применили новый закон, позволяющий лишать гражданства России осужденных за тяжкие преступления. Речь идет о 45-летнем уроженце одной из стран Средней Азии, который получил российский паспорт ранее. Мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Преступление было раскрыто в 2023 году, а суд назначил виновному 16 лет колонии строгого режима.

Основанием для аннулирования гражданства стало вступление в силу федерального закона № 138-ФЗ. Документ, действующий с осени 2023 года, разрешает прекращать гражданство в случаях осуждения за ряд особо тяжких преступлений. Управление по вопросам миграции регионального УМВД, получив копию приговора, приняло соответствующее решение.

После отбытия наказания бывшего гражданина России ждет депортация за пределы страны с пожизненным запретом на возвращение. В региональном управлении по вопросам миграции подчеркнули, что работа по выявлению подобных случаев продолжается. Это означает, что список лишенных гражданства может пополниться новыми именами.

Ранее мужчину в Липецке осудили на 23 года за совращение малолетних.