Внучатая племянница Бабкиной ответила на обвинения в хайпе на имени певицы

Певица и продюсер Ксения Аверьянова отреагировала на недавнее интервью, в котором артистка Надежда Бабкина опровергла существование своей четвертой внучки. Девушка объяснила, почему не хайпует на имени звезды, которая отреклась от нее. Комментарий блондинки передает сайт KP.RU .

Тетя Аверьяновой замужем за сыном Бабкиной. Внучкой ее нарекли в СМИ. Однако Надежда Бабкина эту связь опровергла, обвинив девушку в попытке «словить хайп на ее имени». Сама Ксения отметила, что не пытается повысить себе популярность на имени звезды, ведь их родственная связь действительно слишком далекая. Тем более, Аверьянова видела Бабкину лишь однажды на праздниках, а лично не созванивалась и не держала контакт. Родители продюсера тоже раздосадованы ситуацией.

«Возможно, Надежда Георгиевна немного обиделась, что я пытаюсь, якобы словить хайп на ее имени, но я не пытаюсь. Скорее всего, в том самом интервью, в котором она открестилась от меня, журналисты неправильно преподнесли информацию», — отметила Ксения.

Девушка уверена, что ей придется поговорить с Бабкиной о ситуации и расставить все точки над «И».

Напомним, что у Надежды Бабкиной есть единственный 48-летний сын Даниил Бабкин. Ксения Аверьянова его племянница по стороне супруги Татьяны.

Ранее сообщалось, что известная артистка лишиться солидного дохода из-за нового закона об иноагентах в РФ.