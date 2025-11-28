Внучка вызвала скорую, а забрали ритуальщики: жуткая ошибка медиков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел вопиющий случай, когда медицинский работник преждевременно объявила умершей 83-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, инцидент произошел после того, как внучка пожилой горожанки, проживавшей в одиночестве, не смогла до нее дозвониться.

Проявив беспокойство, родственница вызвала для проверки бригаду скорой помощи. Прибывшие на вызов фельдшеры обнаружили пенсионерку лежащей без движений и, не распознав признаков жизни, сделали поспешный вывод о ее смерти от инсульта.

Шокирующая правда вскрылась глубокой ночью, когда сотрудники ритуальной службы прибыли для транспортировки тела. Именно они заметили, что женщина все еще дышит. Пенсионерку экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось — спустя несколько дней она скончалась.

На основании заключения судебно-медицинской экспертизы, суд установил, что хотя ошибка фельдшера не стала прямой причиной смерти, медики допустили грубую недоработку. По решению суда медицинское учреждение обязали выплатить внучке погибшей 70 тыс. руб. компенсации морального вреда и около 25 тыс. руб. на возмещение расходов на похороны.

Ранее сообщалось, что женщине пришло письмо с соболезнованиями о собственной смерти.