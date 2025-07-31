«Внуково» завершил выдачу задержанного багажа для рейса из Антальи

Аэропорт «Внуково» заявил о завершении выдачи задержанного багажа пассажирам рейса TK-3168, прибывшего из Антальи и выполнявшегося авиакомпанией Turkish Airlines.

Ранее, в сообщении от 30 июля, представители аэропорта информировали, что на рейс TK-3168, следовавший из Антальи, не были погружены 33 единицы багажа.

В четверг в официальном заявлении аэропорта говорилось о завершении выдачи багажа и подтверждалось, что все пассажиры получили свои вещи в полном объеме после прибытия досылочного рейса TK-3168 из Антальи, который фактически прибыл 31 июля 2025 года в 2:08.

Стоит отметить, что задержки с доставкой багажа авиакомпанией Turkish Airlines происходят не впервые. В начале июля Росавиация сообщила, что продолжает вести диалог с авиакомпанией, обсуждая методы и подходы к организации доставки багажа в Россию.

Ранее сообщалось, что авиакомпании S7 назначили штраф за овербукинг.