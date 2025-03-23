Внутренний туризм в России сходит на нет: россияне все чаще выбирают заграницу

Внутренний туризм в России переживает спад. По информации от Onlinetours, граждане России всё чаще отдают предпочтение отдыху за границей.

По данным исследований, в 2022 году 52% жителей России выражали желание отправиться в путешествие по своей стране. Однако к 2024 году этот показатель снизился до 15%. При этом интерес к поездкам за границу, несмотря на увеличение стоимости, вырос.

В течение трёх лет средняя цена на зарубежные туры выросла на 44% — с 143 до 206 тысяч рублей. Среди наиболее востребованных направлений по-прежнему остаются Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд.

Причины падения интереса к путешествиям по родной стране могут быть обусловлены повышением стоимости, нехваткой удобств или просто стремлением к переменам после длительного периода ограничений.

Специалисты пытаются понять, является ли это временным явлением или же жители России окончательно утратили интерес к отдыху на отечественных курортах.

Ранее сообщалось, что в Анталье туристка из России получила травмы, упав со скалы во время попытки сделать селфи.