«Внутри авто было как в доменной печи»: съемочная группа Поддубного рассказала о чудесном спасении военкора

Украинские боевики, проникшие на территорию Курской области России, поначалу вели по съемочной группе военкора ВГТРК Евгения Поддубного огонь из стрелкового оружия, а уже потом применили боевой дрон. Об этом в беседе с телеканалом РЕН поведали звукоинженер Станислав Еловский и оператор Рубен Миробов.

По их словам, автомобиль, в котором был Поддубный, ехал в колонне первым. Именно по нему и сосредоточили огонь националисты. FPV-дрон атаковал машину в момент, когда военкор пошел на разворот. После взрыва машина сразу загорелась.

«Горела машина, он ехал по прямой по дороге, и его выбрасывает в кювет и начало крутить. Мы съехали в кювет, потому что он глубокий и более безопасный, и побежали к машине», — сказал Еловский.

Как вспоминает Миробов, машина Поддубного была вся буквально окутана пламенем, что затрудняло возможность подойти к ней. Члены съемочной группы в какой-то момент предположили, что их коллегу могло отбросить назад из-за того, что автомобиль перевернулся.

«Внутри салона бушевало пламя как в доменной печи, а на передних сиденьях никого не было. Выключилась голова в это момент, что она может взорваться, мы открыли двери. Выжить было невозможно, внутри все полыхало», — отметили собеседники телеканала.

Вечером 7 августа ряд каналов сообщил о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Официальной информации об этом не было, а СМИ, которые ранее подтвердили эту новость, вскоре опровергли ее.

В этот день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что журналист находится в одной из больниц Курска. Он пришел в сознание. Позже Смирнов опубликовал аудиосообщение Поддубного, в котором военкор сообщил, что ему помогли прекрасные врачи. Журналисту продолжат оказывать медицинскую помощь уже в Москве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Поддубного.