Во дворах Пушкино установили три дополнительные опоры освещения

В Пушкино специалисты установили три дополнительные опоры освещения. Объекты появились во дворах домов № 5 по Московскому проспекту и № 6а по улице Тургенева. При выборе мест учитывали проходимость людей и расположение вблизи социально-значимых объектов. В частности, на территории указанных дворов новые опоры освещения появились возле детских площадок.

Освещать территорию дворов будут при помощи светодиодных светильников, которые считаются более экономичными приборами. Кроме того, они благоприятно воздействуют на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что глава Городского округа Пушкинский подвел итоги первого в нынешнем году совещания с губернатором.