Во дворе многоквартирного дома в Уфе взорвался кег с пивом

В Уфе во дворе жилого дома произошел взрыв пивного кега, вмещавшего несколько литров. Запись инцидента опубликовал телеграм-канал Mash Batash.

На видео, полученном с камеры наблюдения подъезда, запечатлен мужчина с пластиковым кегом в руках. Он теряет равновесие и падает прямо на емкость, что приводит к ее взрыву. Взрыв сопровождается громким хлопком, эмоциональным возгласом свидетеля и срабатыванием сигнализации у близлежащих автомобилей.

Данные о самочувствии владельца кега отсутствуют. Исходя из видеоматериала, можно предположить, что он не получил значительных повреждений, так как смог самостоятельно подняться и направиться в сторону входа в дом.

