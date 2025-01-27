Во Франции девочка скончалась после десятилетних пыток со стороны матери

Во Франции девочка Амандин скончалась после пыток матери. Женщина изымалась над подростком на протяжении десяти лет. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранный источник.

История о материнской жесткости появилась в публикации The Mirror. Там отметили, что подросток умерла в возрасте 13 лет. На теле ребенка нашли гонящиеся раны. Кроме того, у девочки была критическая потеря в весе, а волосы на голове были частично вырваны. В истязаниях заподозрили мать погибшей — Сандрин Писсару.

Как выяснила полиция, француженка ругалась с мужем и вымещала злость на Амандин. Помимо того, что мать била девочку, она часто запирала ее в комнате и кладовке без окон. В последней и нашли тело ребенка без признаков жизни.

Отмечается, что Писсара воспитывала восемь детей. Она призналась, что издевалась над Амандин и назвала себя «чудовищной матерью». Француженку ждет суд: ей грозит до 20 лет лишения свободы. Не исключено, что ей могут дать и пожизненный срок.

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