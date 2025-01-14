Житель Наро-Фоминска несколько лет совращал девочку-подростка

Жителя Наро-Фоминска задержали по подозрению в педофилии. Как сообщил источник интернет-издания REGIONS, мужчина несколько лет совращал несовершеннолетнюю девочку с особенностями развития.

По его словам, пострадавшая сама познакомилась со злоумышленником. Мужчина знал об ограниченных возможностях девочки и воспользовался ситуацией. Подростка он совращал на протяжении нескольких лет.

Девочка живет с опекуном, ее мать умерла. И в какой-то момент она не выдержала и все рассказала. Опекун написала заявление в полицию. Мужчину задержали по подозрению в педофилии.

Ранее сообщалось, что подобное обвинение выдвинули в отношении бывшего заместителя министра обороны Соединенного Королевства Айвора Каплина.