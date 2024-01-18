ТАСС: французского посла в России вызвали в МИД РФ после ликвидации наемников из Франции

Официального представителя Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ после уничтожения французских наемников в Харькове. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказала изданию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посла пригласили на разговор после того, как российские военные ликвидировали пункт расположения боевиков, выступающих на стороне украинской армии, среди них оказалось несколько десятков представителей Франции. Предположительно, французскому послу придется дать объяснение сложившейся ситуации.

По данным российского Минобороны, среди уничтоженных боевиков не просто обнаружили десятки французов: они составляли основную часть ликвидированного подразделения.

О ликвидации пункта пребывания наемников стало известно вечером 17 января. Известно, что здание, где скрывались боевики, было полностью уничтожено, 60 человек погибли, еще 20 ранены.